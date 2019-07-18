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السيطرة على حريق فى منزل بمدينة ناصر شمال بنى سويف.. وإصابة أحد سكان العقار

الخميس، 18 يوليه 2019 04:21 م
السيطرة على حريق فى منزل بمدينة ناصر شمال بنى سويف.. وإصابة أحد سكان العقار حريق -ارشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع فى أحد المنازل بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، وتعرض أحد سكان العقار للإصابة بسحجات وكدمات.
 
وتلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق بأحد منازل مدينة ناصر، وانتقلت سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق فيما أصيب أحد سكان العقار بسحجات وكدمات عقب سقوط على الأرض. 
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، "جمعه فتحى حسين 40 سنة أمين شرطة مقيم مركز ناصر"، مصاب بسحجات وكدمات إلى مستشفى ناصر المركزى لإستكمال العلاج.
 
 

بنى سويف

صحة بنى سويف

حريق

مستشفى ناصر

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