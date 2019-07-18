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السيسى يستقبل رئيسة برلمان أوغندا ويؤكد دعم مصر للمسار التنموى بحوض النيل

الخميس، 18 يوليه 2019 05:02 م
السيسى يستقبل رئيسة برلمان أوغندا ويؤكد دعم مصر للمسار التنموى بحوض النيل الرئيس السيسى وريبيكا كاداجا رئيسة البرلمان الأوغندى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أوغندا على كافة الأصعدة، بما فيها البعد البرلماني والشعبي، أخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم روابط الأخوة والتضامن الأفريقي التي تجمع بين شعوب القارة.
 
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  اليوم الخميس ، ريبيكا كاداجا ، رئيسة البرلمان الأوغندى، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته لشقيقه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، ومشيراً إلى 
 
كما أكد الرئيس  ،دعم مصر للمسار التنموي بكافة دول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، خاصةً من خلال الاستفادة من الآليات الأفريقية القائمة والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير البنية التحتية في الدول الأفريقية، مشيراً سيادته في هذا الإطار إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر، وهو ما يعزز جهود التكامل بين دول القارة الإفريقية من خلال دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالتبعية على زيادة التعاون بين مصر وأوغندا في مجالي التجارة والاستثمار.
 
من جانبها؛ أعربت رئيسة البرلمان الأوغندى عن سعادتها بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ناقلةً له تحيات الرئيس "موسيفيني"، ومؤكدةً ما تحظي به مصر من تقدير واحترام لدي الشعب الأوغندي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة.
 
كما أثنت  "كاداجا" على محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في حوض النيل بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مؤكدةً في هذا الإطار حرص أوغندا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتي المجالات.
 
وأوضح المتحدث الرسمي ،أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس، إلى الحرص على مساندة جهود أوغندا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية أوغندا.
 
السيسى يستقبل رئيسة برلمان أوغندا (1)
 

السيسى يستقبل رئيسة برلمان أوغندا (2)
 
 

السيسي

مصر وأوغندا

موسيفيني

الاتحاد الافريقي

البرلمان الأوغندي

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