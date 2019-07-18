السجن 7 سنوات لعاطل لحيازته بندقية آلية بمسكنه بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،عاطل بحيازته بندقية إليه بمسكنه بدون ترخيص بالسجن 7 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي

تعود أحداث القضية رقم 440 لسنة 2019 جنايات بلبيس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب إسلام يسن، معاون مباحث بليس من ضبط" مسلم س ح" مقيم مركز بلبيس، لحيازته بندقية إلية بمسكنه بدون ترخيص، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.