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السبت والأحد.. قافلة طبية فى كافة التخصصات بوحدة سطيح الصحية بمدينة إسنا

الخميس، 18 يوليه 2019 03:43 م
السبت والأحد.. قافلة طبية فى كافة التخصصات بوحدة سطيح الصحية بمدينة إسنا قافله طبيه-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، يومى السبت والأحد المقبلين، داخل وحدة سطيح الصحية  بمدينة إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
 
ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر – في بيان صحفي - إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات الباطنه والجلديه والعظام والأسنان والأطفال والنساء والتوليد والجراحة والأنف والأذن و تنظيم الأسرة، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.
 
 

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قافلة طبية بالاقصر

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