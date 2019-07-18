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الرى: غلق باب التقديم لمسابقة أفضل بحث تطبيقى فى أسبوع القاهرة للمياه أول أغسطس

الخميس، 18 يوليه 2019 01:04 م
الرى: غلق باب التقديم لمسابقة أفضل بحث تطبيقى فى أسبوع القاهرة للمياه أول أغسطس الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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أكدت الدكتورة إيمان سيد،رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنه سيتم غلق باب التقديم فى المسابقة التى تم إطلاقها لاختيار أفضل بحث تطبيقى لطلاب الماجستير، الدكتوراه والباحثين الآخرين للأبحاث ذات الصلة بموضوعات أسبوع القاهرة للمياة 2019، وذلك فى أول أغسطس القادم. 
 
وأضافت سيد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الدعوة لا تقتصر على كلية الهندسة ولكن لكليات العلوم و الزراعة أيضًا، مشيرة الى أنت كان قد تن فتح باب التقديم وغلقهابريل الماضى، وتم اعادة فتحه مرة أخرى.
 
وكانت اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه عن توفير 5 منح للصحفيين للمشاركة فى نسخته الثانية فى الفترة من 20 الى 24 أكتوبر القادم، بهدف بناء القدرات فى القضاياالمتعلقة بالمياه، بين الصحفيين الناشطين فى البلدان النامية، مما يزيد من الوعى لدى جمهور كبير من المستمعين والمشاهدين، على المدى الطويل، بما يساهم فى ارتفاع مستوىالمعرفة بقضايا المياه بين صحفيى البلدان النامية، وبما ينعكس فى التأثير على صانعى القرار والسياسات فى قضايا المياه والتنمية.
 
 
 
 
 

 


الرى

اسبوع القاهرة للمياه

المياه

العلوم الهندسة

أخبار مصر

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