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الدفاع البلجيكية تحذر من انخفاض عناصرها بنسبة 40% خلال الـ5 سنوات المقبلة

الخميس، 18 يوليه 2019 08:16 م
الدفاع البلجيكية تحذر من انخفاض عناصرها بنسبة 40% خلال الـ5 سنوات المقبلة الجيش البلجيكى
كتب أحمد علوى

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أكد تقرير لوزارة الدفاع البلجيكية اليوم الخميس، أن الجيش البلجيكى سيواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتوظيف وعدد الجنود والضباط فى صفوفه ، الأمر الذى سيجعله يكافح وبشدة لجذب المجندين الأصغر سناً.

وبرر التقرير تقلص حجم الجيش السنوات المقبلة بسبب خروج ما يقرب نصف الضباط العسكريين للتقاعد.

وتوضح الاحصائيات أن 11400 من ضباط الجيش الحاليين سيصلون إلى سن التقاعد فى السنوات الخمس المقبلة، أى ما يقرب من 40% من إجمالى القوات العاملة فى القوات المسلحة الملكية .

وبحسب الأرقام المنشورة ،لتعويض هذا النقص ، سيتعين على الجيش البدء فى عملية التجنيد الآن ، والأمل فى تجنيد ما لا يقل عن 13400 جندى جديد بحلول عام 2024 .

ومع ذلك ، فإن الجيش يحاول جاهداً من أجل إبقاء الجنود الأصغر سناً فى صفوفه، لأن العديد من المجندين بالفعل يغادرون بعد بضع سنوات أو حتى بضعة أشهر.

وأشار التقرير إلى انه على الرغ من من انه يتم شراء أسلحة جديدة وسفن وطائرات ومركبات أخرى فى السنوات الماضية ، إلا أن الجيش يخاطر بعدم وجود عدد كافى من الأفراد للعمل على تلك الأسلحة الجديدة .

وسيتعين على المجندين الجدد المحتملين الحصول على تدريب لتشغيل تلك الأسلحة الجديدة، الأمر الذى سيكلف وزارة الدفاع أموالًا طائلة .

 


الجيش البلجيكى

بلجيكا

اخبار العالم

وزارة الدفاع البلجيكية

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