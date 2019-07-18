سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 08:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الألمانية: تحقيق سلام دائم فى أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا

الخميس، 18 يوليه 2019 07:59 ص
الخارجية الألمانية: تحقيق سلام دائم فى أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن تحقيق سلام دائم في أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا، مشيراً إلى أن الحوار مع موسكو ضرورياً.

 

وأضاف ماس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الألمانية -: "على الرغم من أن لدينا الآن آراء مختلفة اختلافًا جوهريًا حول العديد من القضايا، لا يزال الحوار مع روسيا ضروريًا، وبدون موسكو، لن نكون قادرين على الإجابة على الأسئلة الملحة للسياسة العالمية، ولن نحقق سلامًا دائمًا في أوروبا إلا إذا تعاوننا". وفقاً للخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الألمانية.

 

وأشار ماس إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم، كيفية الحفاظ على اتفاق إيران النووي، وآفاق الحد من الأسلحة والوضع في شرق أوكرانيا.

 

وتابع وزير الخارجية الألماني "حوار سانت بطرسبورج هو رابط مهم بين مجتمعاتنا، لأنه في الاوقات الصعبة سياسيا نحتاج الى تطوير المزيد من التعاون بين الشعوب في بلادنا".

 

وتعقد اليوم وغدا (18 و19 يوليو الجاري)، الجلسة العامة الثامنة عشر للمنتدى الروسي-الألماني "حوار سانت بطرسبرج" في ألمانيا.

 

ولفتت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق إلى أن لافروف وماس، سيشاركان في حفل افتتاح المنتدى العام الروسي-الألماني "حوار بطرسبورج"، وسيقدمان تقريرين في إطار المنتدى حول موضوع "التعاون كفكرة مهيمنة من أجل أوروبا مسالمة.. مساهمة المجتمع المدني في روسيا وألمانيا".

 


المانيا

روسيا

وزير الخارجية الألمانى

اوروبا

هايكو ماس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العقارات تسقط فى فخ الركود.. تراجع أسعار منازل لندن لمواجهة انخفاض المبيعات.. و بطء معدلات البناء فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عامين.. و مخاوف من ارتفاع إيجارات ألمانيا بسبب تسعير الانبعاثات الكربونية

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص

نون النسوة تحقق انتصارا جديدا.. أورسولا فون دير لاين طبيبة نساء وأول وزيرة للدفاع فى ألمانيا تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية.. أم لسبعة أبناء وحليفة لميركل واقتحمت عالم السياسة بعد الأربعين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:30 م

مستشارتا ألمانيا والنمسا تهنئان رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة بفوزها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة