الخارجية الألمانية: تحقيق سلام دائم فى أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن تحقيق سلام دائم في أوروبا يمكن فقط بالتعاون مع روسيا، مشيراً إلى أن الحوار مع موسكو ضرورياً.

وأضاف ماس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الألمانية -: "على الرغم من أن لدينا الآن آراء مختلفة اختلافًا جوهريًا حول العديد من القضايا، لا يزال الحوار مع روسيا ضروريًا، وبدون موسكو، لن نكون قادرين على الإجابة على الأسئلة الملحة للسياسة العالمية، ولن نحقق سلامًا دائمًا في أوروبا إلا إذا تعاوننا". وفقاً للخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الألمانية.

وأشار ماس إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم، كيفية الحفاظ على اتفاق إيران النووي، وآفاق الحد من الأسلحة والوضع في شرق أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الألماني "حوار سانت بطرسبورج هو رابط مهم بين مجتمعاتنا، لأنه في الاوقات الصعبة سياسيا نحتاج الى تطوير المزيد من التعاون بين الشعوب في بلادنا".

وتعقد اليوم وغدا (18 و19 يوليو الجاري)، الجلسة العامة الثامنة عشر للمنتدى الروسي-الألماني "حوار سانت بطرسبرج" في ألمانيا.

ولفتت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق إلى أن لافروف وماس، سيشاركان في حفل افتتاح المنتدى العام الروسي-الألماني "حوار بطرسبورج"، وسيقدمان تقريرين في إطار المنتدى حول موضوع "التعاون كفكرة مهيمنة من أجل أوروبا مسالمة.. مساهمة المجتمع المدني في روسيا وألمانيا".