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الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيا الحوثى شرقى مدينة الحديدة

الخميس، 18 يوليه 2019 06:53 م
الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيا الحوثى شرقى مدينة الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، هجوما لمليشيا الحوثى شرقى مدينة الحديدة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن ميليشيا الحوثى حاولت التقدم للسيطرة على مواقع قوات الجيش فى منطقة الكيلو 16 بمديرية الحالى شرق مدينة الحديدة، وقصفت بقذائف مدفعية مواقع للجيش فى منطقتى الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوبى المحافظة، إلا أن القوات أجبرت المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.

وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثى تواصل استهداف مواقع للجيش اليمنى فى محافظة الحديدة، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

 


اليمن

الجيش اليمنى

عدن

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