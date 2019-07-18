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التعليم العالى تستقبل سفير أوكرانيا لبحث التعاون العلمى والبحثى

الخميس، 18 يوليه 2019 12:48 م
التعليم العالى تستقبل سفير أوكرانيا لبحث التعاون العلمى والبحثى وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا الجديد لدى القاهرة، والوفد المرافق له، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وجمهورية أوكرانيا، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية.

وشددت الوزارة، على أهمية التعاون في مجال تطوير الأنظمة التعليمية وتبادل العلوم والتكنولوجيا، وكذا ضرورة تقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة للطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الخاصة بدراسة الطب والهندسة، ووضع ضوابط تضمن انتظام الطلاب فى العملية التعليمية، بما يحقق الفائدة للطلاب.

من جانبه أكد ميكيتينكو، على قوة ومتانة العلاقات مع مصر فى جميع المجالات، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون التعليمى مع مصر، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعليم العالى، تضمن تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمى، لافتًا إلى تطلع بلاده للعمل مع مصر في مجال الفضاء فى ضوء استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، وتدريب الكوادر المصرية والعلماء المصريين فى مجال إطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية نظرا للخبرة الكبيرة التى تتمتع بها أوكرانيا فى هذا المجال.

 


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