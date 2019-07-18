التأمين الصحى: النظام الجديد يؤمن علاج الفرد والأسرة من عمليات ورعاية وأدوية

كتب وليد عبد السلام

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إنها تستهدف تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج الفرد والأسرة من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة، مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن المنظومة أحد أهداف رؤية مصر 2030، كما أنها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.