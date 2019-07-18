"التأمين الصحى الشامل": الرقابة والإعتماد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين مع تطبيق المتظومة مرحليا فى المحافظات المختلفة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: تتولى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ،اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات ادارة منظومة التأمين الصحى الشامل، إن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية.