الانتهاء من معاينة جثمان زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة بعد غرقها بالساحل الشمالى

مطروح حسن مشالى

يجري حاليا، استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة بمطروح، لزوجة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، بعد انتهاء معاينة وتقرير مفتش الصحة، استعدادا لنقل الجثمان إلى القاهرة، بعد أن تعرضت للغرق أثناء السباحة، بشاطئ أحد المنتجعات السياحية، بمنطقة خليج غزالة.

كان مستشفى الضبعة المركزى، استقبل نادين روبن بولى "٦٥ سنة" - سويسرية الجنسية - جثة هامدة، إثر غرقها أثناء السباحة فى شاطئ أحد المنتجعات السياحية، بمنطقة خليج غزالة فى الساحل الشمالى.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بالحادث، وتشير التحريات الأولية إلى أنها تعرضت للغرق أثناء السباحة، وفشلت محاولات إنقاذها على الشاطئ، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى الضبعة المركزى، ويجرى حالياً إنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة لنقلها للقاهرة ودفنها.