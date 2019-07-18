الإنقاذ النهرى بالمنيا ينتشل جثة طفل غرق بإحدى الترع أثناء استحمامه

المنيا فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالمنيا، اليوم الخميس، من انتشال جثة طفل غرق بإحدى ترع مركز العدوة، أثناء استحمامه بها هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغًا لقسم شرطة مركز العدوة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الصفانية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.

تبين أن الجثمان لطفل يدعى "عمر محمد عبد الله" 3 أعوام، مقيم قرية صفانية، وتم نقله لمشرحة مستشفى العدوه المركزى.

كشفت التحريات أن الطفل غرق أثناء الاستحمام بالترعة هربًا من حرارة الجو، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.