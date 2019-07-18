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اضبط مخالفة ..طريق "كفر كلا الباب" فى الغربية متهالك ويهدد حياة المواطنين

الخميس، 18 يوليه 2019 03:56 م
اضبط مخالفة ..طريق "كفر كلا الباب" فى الغربية متهالك ويهدد حياة المواطنين طريق كفر كلا الباب
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بسبب تهالك الطريق الرئيسى بالقرية وسوء حالته، الأمر الذى يعرض حياتهم يوميا للخطر بسبب استخدام الطريق وعدم وجود طريق بديل.
 
وفى هذا الصدد قال عبد الوهاب رزق أحد أهالى القرية، أن الطريق يشكل خطورة كبيرة على حياة الآلاف من المواطنين والذين يستخدمونه يوميا رغم سوء حالته، فأصبح غير صالح للاستخدام بسبب تهالكة بشكل كبير بالرغم من الكثافة المرورية التى يشهدها وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية .
 
وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل العاجل وصيانة الطريق ورصفة وإزالة كافة المطبات العشوائية، وإنقاذ أرواح الآلاف من المواطنين الذين يستقلون الطريق يوميا، ويشهد حوادث عديدة بسبب تهالكه.
 
 
الأهالي يطالبون برصف الطريق
الأهالي يطالبون برصف الطريق

الطريق متهالك والأهالي يطالبون بتطويرة
الطريق متهالك والأهالي يطالبون بتطويرة

طريق كفر كلا الباب في السنطة
طريق كفر كلا الباب في السنطة

طريق كفر كلا الباب متهالك
طريق كفر كلا الباب متهالك

طريق كفر كلا الباب
طريق كفر كلا الباب

 


السنطة

محافظ الغربية

طريق الجعفرية

متهالك طريق الجعفرية

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