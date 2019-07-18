اضبط مخالفة ..طريق "كفر كلا الباب" فى الغربية متهالك ويهدد حياة المواطنين

الغربية محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بسبب تهالك الطريق الرئيسى بالقرية وسوء حالته، الأمر الذى يعرض حياتهم يوميا للخطر بسبب استخدام الطريق وعدم وجود طريق بديل.

وفى هذا الصدد قال عبد الوهاب رزق أحد أهالى القرية، أن الطريق يشكل خطورة كبيرة على حياة الآلاف من المواطنين والذين يستخدمونه يوميا رغم سوء حالته، فأصبح غير صالح للاستخدام بسبب تهالكة بشكل كبير بالرغم من الكثافة المرورية التى يشهدها وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية .

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل العاجل وصيانة الطريق ورصفة وإزالة كافة المطبات العشوائية، وإنقاذ أرواح الآلاف من المواطنين الذين يستقلون الطريق يوميا، ويشهد حوادث عديدة بسبب تهالكه.