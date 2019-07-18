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استعداداً لعيد الأضحى المبارك.. جامعة سوهاج تعرض 25 عجلا بـ100 جنيه للكيلو

الخميس، 18 يوليه 2019 10:45 م
استعداداً لعيد الأضحى المبارك.. جامعة سوهاج تعرض 25 عجلا بـ100 جنيه للكيلو الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول

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فى إطار الإستعدادات لعيد الأضحى المبارك أعلنت جامعة سوهاج عن توفير 25 رأس عجول و 90 رأس أغنام و تجهيزها تمهيدا لبيعها للمستهلكين فى عيد الأضحى المبارك صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة فى بيان صحفى أصدرته الجامعة اليوم الخميس.

و أضاف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أن أحد أهم أدوار الجامعة توفير السلع الغذائية المختلفة التى تنتجها كلية الزراعة بمزرعتيها بمدينة سوهاج الجديدة وحى الكوثر.

وقال الدكتور أحمد سالمان عميد الكلية أن اللحوم ستتوفر بسعر 53 جنيه للكيلو القائم و  100 جنيه للمذبوح فى العجول، وبسعر 65 جنيه الكيلو لرأس الغنم، مشيراً إلى أنه سوف يتم توفير اللحوم المذبوحة من خلال منافذ الجامعة، وذلك لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين و المستهلكين من خارج الجامعة.


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جامعة سوهاج

لحوم الاضاحى

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