استعجال التحريات حول 3 أشخاص نقبوا عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

كتب سليم على

تباشر نيابة الدرب الأحمر، التحقيق فى واقعة ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

تلقى مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات تفيد بقيام ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات غير المأهولة الكائنة بدائرة القسم "ملك والد أحدهم".

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط المتهمين، وبتفتيش مكان الواقعة عثر على حفرة قطرها 4 متر بعمق 6 متر و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.