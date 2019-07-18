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"اتبعنى إلى أرض الموعد".. مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية بفرنسا وسويسرا

الخميس، 18 يوليه 2019 07:47 م
"اتبعنى إلى أرض الموعد".. مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية بفرنسا وسويسرا مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية بفرنسا
سارة علام

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نظمت إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا مؤتمرًا للشباب بمدينة ليون تحت عنوان "اتبعني إلى أرض الموعد" suis moi à la terre promise حضر المؤتمر الأنبا لوقا أسقف الإيبارشية والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.
 
تضمن المؤتمر عدة كلمات وأنشطة منها أتيليه لتعلم فن الأيقونة القبطية وفقرة رحلة للبحث عن أرض الموعد بالإشارة إلى أورشليم السمائية.
 
في سياق منفصل، أعلن القمص إبراهام عزمى، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية فى أمريكا، افتتاح جامعة هولى صوفيا التابعة لإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف الأنبا دافيد أسقف الإيبارشية الذى يشغل منصب رئيس الجامعة.
 
 

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كنائس فرنسا وسويسرا

الكنيسة القبطية

انبا مارك

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