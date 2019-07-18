إصابة 11 مزارع فى انقلاب سيارة أثناء توجهها لمزرعة بالظهير الصحراوى بالمنيا

المنيا فريق المحافظات

أصيب 11 مزارع، اليوم الخمس، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها ومتوجهين لمزرعة بالظهير الصحراوى الغربى بالمنيا لبدء أعمالهم، وتم نقلهم للمستشفيات العامة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادث بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 11 شخص بجروح متنوعة وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.

كشفت التحريات الأولية أن السيارة كانت تقل المزارعين وفي طريقهم للعمل بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي، وتحرر محضرا عن الواقعة وجار العرض على النيابة.