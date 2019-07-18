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إجراء صيانة لخطوط الكهرباء ولوحات التغذية شمال الخارجة بالوادى الجديد

الخميس، 18 يوليه 2019 02:03 م
إجراء صيانة لخطوط الكهرباء ولوحات التغذية شمال الخارجة بالوادى الجديد محول كهربائى-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قال المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، إنه يجرى أعمال الصيانة اللازمة لخطوط الكهرباء ولوحات التغذية شمال مدينة الخارجة، اليوم الخميس.
 
وأضاف الطماوى، أنه جرى قطع التيار الكهربائى عن قرى الشركة 17، والشركة 8، والشركة 55، والشركة 43، وجامعة الوادى الجديد، من الساعة 8 صباحا وتم إعادة التشغيل فى الساعة 12 ظهرا.
 
وأشار إلى أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بهدف القضاء على انقطاعات التيار الكهربائى، ومواجهة زيادة الأحمال خلال فترة الصيف، خاصة مع التوسعات السكانية الجديدة بهذه القرى والمبانى الإنشائية الجديدة لجامعة الوادى الجديد.
 
 

الوادى الجديد

كهرباء الوادى الجديد

صيانه خطوط الكهرباء

قطع التيار الكهربائي

الخارجه

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