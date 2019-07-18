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أوقاف الإسكندرية: جمع أكثر من ألف صك أضحية حتى الآن

الخميس، 18 يوليه 2019 01:00 ص
أوقاف الإسكندرية: جمع أكثر من ألف صك أضحية حتى الآن محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية إنه تم جمع أكثر من ألف صك من صكوك الأضحية حتى الآن من المقرات المحددة لبيع الصكوك بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ومديرية الأوقاف تسعى أن تحتل المركز الاول فى جمع صكوك الأضحية هذا العام وجمع أكبر عدد من الصكوك التى تذهب إلى الفقراء لحوم صافية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سترتفع نسبة الإقبال على شراء الصكوك لقرب عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الصكوك مطروحة فى المساجد الكبرى ومراكز الشباب بواسطة مندوب من الأوقاف وتم الإعلان عنها بكافة الأندية الرياضية.

كما أكد أن قيمة الصك لا يوجد بها أية مصاريف وجميعها يصل إلى الفقير بنفس القيمة التى يشترى بها الصك تصل إلى الفقير لحمة صافية.


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اوقاف الاسكندريه

صكوك الأضحية

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