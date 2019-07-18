أهمية فحوصات ما قبل عملية تصحيح الإبصار... الدكتور أحمد المعتصم يوضح

تقرير خاص

من السهل أن نتخلص من ارتداء النظارة الطبية مع عمليات تصحيح الإبصار التي تطورت كثيراً وأصبح بالإمكان استعادة النظر في دقائق معدودة، ولكن بالتأكيد تحتاج تلك العمليات لمجموعة من التجهيزات قبل إجرائها.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي الفحوصات والتجهيزات التي يجب إجراءها قبل عمليات تصحيح الإبصار.

* ارتداء العدسات اللاصقة قبل العملية:

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إنه يجب على من يرتدي العدسات اللاصقة أن يوقف ارتداؤها قبل إجراء عملية تصحيح الإبصار بثلاثة ايام، لان العدسات تؤثر على سطح القرنية ومن الممكن ان تؤثر على المقاسات الخاصة بالعين وبالتالي يجب ان يوقف ارتداءها قبل العملية.



4 تحضيرات وفحوصات لما قبل عملية تصحيح الإبصار

وأعلن أهمية اجراء اشعة البينتاكام التي يمكن من خلالها التعرف على سطح القرنية الامامي والخلفي وقياس سماكة القرنية، وهذا ضروري جدا أن نتأكد قبل إجراء عملية تصحيح الابصار من إن سمك القرنية يناسب اجراء تلك العملية، حيث يتم المقارنة بين مقاس النظر للمريض وسمك القرنية وبالتالي أقرر إجراء العملية.

* القرنية المخروطية وعملية تصحيح الإبصار:

وأشار إن هناك مقاييس محددة ممنوع تماما أن أتعداها، ويجب أيضا فحص سطح القرنية للتأكد من عدم اصابة المريض بالقرنية المخروطية وهو مرض يؤثر على سطح القرنية و سمكها وتحدب القرنية فبدل من ان تأخذ القرنية شكل النصف دائري من الامام تتحدب وتأخذ شكل مخروط، وهذا النوع من القرنية ممنوع به تماماً أن أستخدم الليزر.

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