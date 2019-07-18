سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 12:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى كفر السبيل بالقليوبية يشتكون من عدم صرف السماد ما يهدد ببوار أراضيهم

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص
أهالى كفر السبيل بالقليوبية يشتكون من عدم صرف السماد ما يهدد ببوار أراضيهم أسمدة - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالى قرية كفر السبيل التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية من عدم صرف الحصة المقرر لهم من السماد المقررة للفلاحين مما يؤدى إلى بور الأرض وموت المحاصيل الزراعية.

وأكد المزارعون فى شكواهم لمحافظ القليوبية أن هناك تعنتا من الجمعية الزراعية فى صرف الحصة المقررة من السماد، منذ الفترة الشتوية السابقة لعام 2018 – 2019 وكذلك الفترة الصيفية حتى الآن.

وأضاف الفلاحون فى الاستغاثة، أن جمعية الإصلاح الزراعى بعزبة أحسان هى المسئولة عن صرف الأسمدة وذلك لأسباب لا غير معروفة ولا يوجد عليهم أية مديونية من أى نوع.

وطالب الفلاحين فى نهاية الاستغاثة، تدخل المحافظ لحل تلك المشكلة وصرف حصة السماد المقررة للفلاحين لأننا غير قادرين على شرائه من التجار وهذا سوف يؤدى إلى بور الأراضى وموت المحصول مما يسوف يؤدى إلى خراب بيوت الفلاحين.

 


الفلاحين

الأراضى

حصة السماد

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأبطال الخارقين فى سن الشيخوخة.. جيرمى رينر يفضح الـ "Avengers"

الأبطال الخارقين فى سن الشيخوخة.. جيرمى رينر يفضح الـ "Avengers"

بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة