أهالى كفر السبيل بالقليوبية يشتكون من عدم صرف السماد ما يهدد ببوار أراضيهم

فريق المحافظات

اشتكى أهالى قرية كفر السبيل التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية من عدم صرف الحصة المقرر لهم من السماد المقررة للفلاحين مما يؤدى إلى بور الأرض وموت المحاصيل الزراعية.

وأكد المزارعون فى شكواهم لمحافظ القليوبية أن هناك تعنتا من الجمعية الزراعية فى صرف الحصة المقررة من السماد، منذ الفترة الشتوية السابقة لعام 2018 – 2019 وكذلك الفترة الصيفية حتى الآن.

وأضاف الفلاحون فى الاستغاثة، أن جمعية الإصلاح الزراعى بعزبة أحسان هى المسئولة عن صرف الأسمدة وذلك لأسباب لا غير معروفة ولا يوجد عليهم أية مديونية من أى نوع.

وطالب الفلاحين فى نهاية الاستغاثة، تدخل المحافظ لحل تلك المشكلة وصرف حصة السماد المقررة للفلاحين لأننا غير قادرين على شرائه من التجار وهذا سوف يؤدى إلى بور الأراضى وموت المحصول مما يسوف يؤدى إلى خراب بيوت الفلاحين.