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أعرف أسباب زيادة وزن المرأة بعد عمر الثلاثين.. من الدكتورة دعاء سهيل

الخميس، 18 يوليه 2019 05:00 م
أعرف أسباب زيادة وزن المرأة بعد عمر الثلاثين.. من الدكتورة دعاء سهيل الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

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هناك كثير من النساء يزداد وزنهن بعد عمر الثلاثين وهناك أخريات يزداد وزنهن بعد الأربعين، وأسباب الزيادة في الوزن بعد هذا العمر متعددة ولكنها قد تكون غير معروفة بشكل كبير.

 

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في الحوار التالي أسباب زيادة وزن المرأة بعد عمر الثلاثين.

* ما هي أسباب زيادة وزن المرأة بعد عمر الثلاثين والأربعين؟
 

- سيكولوجية المرأة تختلف بعد عمر الثلاثين حيث أنها في كل عام تفقد القدرة على حرق 50 سعر حراري وبوصولها لعمر الأربعين تفقد القدرة على حرق 500 سعر حراري، وبعد عمر الأربعين يحدث لها انقطاع للدورة الشهرية مما يحدث اضطرابا في هرمون الاستروجين وهو الهرمون الانثوي، فتزداد الخلايا الدهنية حول الخصر، وعندما تصل إلى الخمسين عاما فتزيد لالاضعاف، لذا فمنذ عمر الثلاثين إلى الخمسين يتغير شكل المرأة تماماً.

7 اسباب لزيادة وزن المرأة بعد عمر الثلاثون
7 اسباب لزيادة وزن المرأة بعد عمر الثلاثون

 

* هل هناك مشاكل أخرى تواجهها المرأة في هذا العمر؟
 

- نعم مع التقدم في العمر ساعات النوم تقل مما ينتج عنه الشعور بالملل والتوتر والقلق ولكي اقوم بالقضاء على هذا الشعور اتجه نحو الطعام، وهناك عادات كثيرة خاطئة في مجتمعنا وهي عدم الرغبة في الحركة، وتناول الوجبات السريعة باستمرار وهو من اسوء العادات الغذائية لان هذا الطعام يحتوي على نسبة سعرات حرارية كبيرة، لذا لابد من معرفة طرق التعامل مع المريض المتقدم في العمر.

* كيف تستطيع المرأة بعد عمر الثلاثين إنقاص وزنها؟
 

- يجب على المرأة ان تكون حذرة في هذا العمر، وتعلم التغيرات السيكولوجية التي قد تطرأ عليها، وتستطيع المرأة في هذا العمر إنقاص وزنها عن طريق تناولها لكورس التخسيس المناسب لها و سيكون عبارة عن مجموعة من الحوارق، ويجب ان يحتوي الكورس على القهوة الخضراء، والشاي الأخضر، ونسبة عالية من الجرسينيا ونسبة عالية جدا من الراسبري (التوت البري)، كل هذا يخدم الحالة الصحية لها ويضاعف لها معدل الأيض والحرق داخل الجسم ومن هنا ننجح في إنقاص وزن المرأة بعد هذا العمر.

3 طرق لإنقاص وزن المرأة بعد عمر الثلاثون
3 طرق لإنقاص وزن المرأة بعد عمر الثلاثون

 

* هل تعاملت مع حالات متقدمة في العمر وحققت نجاحاً؟
 

- نعم هناك حالة "أم وليد" وكانت 50 عاما وشهيتها مرتفعة، وعندما تواصلت معي فهمت بالطبع انها غير قادرة على حرق السعرات الحرارية مثل قبل العمر الثلاثون، فقدمت لها كورس يحتوي على مجموعة من الحوارق، مع بعض الألياف التي تقمع الشهية، لذا استطاعت "ام وليد" أن تفقد 35 كيلو في أربعة شهور وتم تثبيت وزنها بدون زيادة في الوزن مرة أخرى.

* لماذا لا يزيد وزن المرأة مرة آخرى بعد تناول كورس التخسيس؟
 

- لأنني أجعلها تغير أسلوب حياتها تماما، وتتناول الطعام بدون حرمان بكميات محدودة، كما انني اعودها على شرب الماء بكثرة على مدار اليوم، مع تنظيم مواعيد تناول الطعام.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel

/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com

/

 

للتواصل-دعاء-سهيل (1)
 

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الخلايا الدهنية

الراسبري

الجرسينيا

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