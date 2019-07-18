سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 03:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

أسقف نقادة: العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس بعد أعمال ترميم ديره الأثرى

الخميس، 18 يوليه 2019 02:52 م
أسقف نقادة: العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس بعد أعمال ترميم ديره الأثرى الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس الملقب باللابس للروح، وذلك خلال أعمال الترميم الأُثرية بديره بمنطقة برية الأساس بنقادة.

وأشار الأنبا بيمن فى تصريح صحفى، إلى أن إيبراشية قوص ونقادة تحتفل بتلك المناسبة، وذلك فى احتفالية كبرى تستمر عدة أيام، بدأت أمس بتطييب رفات القديس وزفها بدورة فى الدير.

وفقا للمراجع الكنسية، ولد القديس الانبا بسنتاؤس في قرية شمير التابعة لمركز ارمنت في عام 548 ميلادية من ابوين صالحين وعندما بلغ سبع سنوات ارسلة والدة إلى مكتبة بمدينة ارمنت للعمل بها فتعلم فيها الكثير من الكتب الفلسفية، وأسفار الكتاب المقدس وحفظ اسفار الاثنى عشر نبيا الصغار وهم من اسفارانبياء العهد القديم وعندما اكمل عامة الرابع عشر عمل براعي الاغنام وكان يقضى وقتة مترنما بالمزامير وصائما الي المساء وموزعا طعامه على المحتاجين من الفقراء

وفى دير الزجاج بالإسكندرية، رسم (كلف بالخدمة) الراهب القديس بسنتاؤس اسقفا علي مدينة قفط علي يد القديس البابا دميانوس البابا رقم 35 قى تاريخ الكنيسة وكان ذلك فى عام 598.

 


 

 


الانبا بسنتاؤوس

الانبا بيمن

العثور على رفات قديس قبطي

دير الانبا بسنتاؤوس بقنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دير الأنبا صموئيل بالمنيا يعلن تأجيل الزيارات والرحلات بسبب رصف الطريق

الخميس، 18 يوليه 2019 02:24 م

وديعًا كالحمام ولا يخطئ بالكلام.. آلاف الأقباط فى رحلات لوادى النطرون يطلبون بركة الأنبا بيشوى فى عيده.. البركة تفوح من مغارته الأثرية بدير السريان.. وصلوات مستمرة بديره طلبًا لشفاعته

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:30 م

البابا تواضروس يهنئ أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: التعليم يحل المشكلات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:59 م

اليوم.. بطريرك الكاثوليك يطير إلى القاهرة عائدا من الهند بعد زيارة رعوية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة