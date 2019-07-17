6 نصائح للتعامل مع الطفل الانطوائى.. اعرفيها وطبقيها معاه

كتبت نهير عبد النبى

انطوائية وعزلة من الاضطرابات التى يعانى منها بعض الأطفال ويؤثر ذلك على حياتهم وتعاملاتهم مع الآخرين فيكون الطفل دائما فى حالة عزلة ووحدة عن الآخرين ولا يريد التفاعل مع أى شخص حتى الأطفال فى نفس عمره .

وحسب ما ذكره موقع realsimple فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع الطفل الأنطوائى وهى:

1:تحدثى مع طفلك دائما وقربى منه واسمعى منه وعن احلامه وطموحاته المستقبلية وساعديه فى ذلك.

2:حاولى أن تشركى طفلك فى التجمعات العائلية ليتحدث مع الناس ويتفاعل معهم.



طفل انطوائى

3: شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية لتعزز صحته النفسية، كما يساعده ذلك على تكوين صداقات وعلاقات جديدة تحد من شعوره بالوحدة والانطوائية.

4:القراءة والرسم والتلوين من الأنشطة التى تساعد طفلك وتنمى ذكائه شجعيه عليها بالمشاركة مع الاطفال فى نفس عمره.

5:يجب أن تحترمى رغبات طفلك ولا تسخرى من مشاعره ، ولا تتبعى مع أسلوب الضرب والإهانة.

6:الاعمال التطوعية تساعد على تغيير شخصية طفلك وتساعده على التفاعل مع الآخرين بشكل ايجابى