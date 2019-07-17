سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

6 نصائح للتعامل مع الطفل الانطوائى.. اعرفيها وطبقيها معاه

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:00 م
6 نصائح للتعامل مع الطفل الانطوائى.. اعرفيها وطبقيها معاه طفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

  انطوائية وعزلة من الاضطرابات التى يعانى منها بعض الأطفال ويؤثر ذلك على حياتهم وتعاملاتهم مع الآخرين فيكون الطفل دائما فى حالة عزلة ووحدة عن الآخرين ولا يريد التفاعل مع أى شخص حتى الأطفال فى نفس عمره .

وحسب ما ذكره موقع realsimple فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع الطفل الأنطوائى وهى:

1:تحدثى مع طفلك دائما وقربى منه واسمعى منه وعن احلامه وطموحاته المستقبلية وساعديه فى ذلك.

2:حاولى أن تشركى طفلك فى التجمعات العائلية ليتحدث مع الناس ويتفاعل معهم.

طفل انطوائى
طفل انطوائى

 

3: شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية لتعزز صحته النفسية، كما يساعده ذلك على تكوين صداقات وعلاقات جديدة تحد من شعوره بالوحدة والانطوائية.

4:القراءة والرسم والتلوين من الأنشطة التى تساعد طفلك وتنمى ذكائه شجعيه عليها بالمشاركة مع الاطفال فى نفس عمره.

5:يجب أن تحترمى رغبات طفلك ولا تسخرى من مشاعره ، ولا تتبعى مع أسلوب الضرب والإهانة.

6:الاعمال التطوعية تساعد على تغيير شخصية طفلك وتساعده على التفاعل مع الآخرين بشكل ايجابى

 


طفل انطوائى

الطفل

الانطواء

الوحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة