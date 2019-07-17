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الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:01 م
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50 طبيبا يشاركون فى فصل توأم ملتصق بمستشفى فى إندونيسيا الأسبوع المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:31 م
50 طبيبا يشاركون فى فصل توأم ملتصق بمستشفى فى إندونيسيا الأسبوع المقبل فصل توأم ملتصق من البطن
أ ش أ

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يشارك 50 طبيبا فى جراحة لفصل توأم ملتصق فى مستشفى آدم مالك فى مدينة ميدان بمقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا يوم 23 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت أن هيئة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى ستشارك إلى جانب المستشفى فى تغطية تكاليف العملية الجراحية للتوأم من مدينة تابانولى الشمالية بالإقليم.

توأم ملتصق
توأم ملتصق

وقال زين السفرى المدير الطبى فى مستشفى آدم مالك إنه سيتم إجراء الجراحة المتوقعة بتكلفة قدرها 700 مليون روبية (50 ألف دولار)، وقال الفريق الطبى المشرف على الجراحة إن حالة التوأم - وهما ذكران - جيدة حتى الآن والأهم أنهما فى وضع مناسب حاليا لعملية الفصل بعد 7 أشهر من الالتصاق بينهما من خلال منطقة البطن.


فصل توأم

الرعاية الصحية

البطن

عملية جراحية

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