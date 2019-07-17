50 طبيبا يشاركون فى فصل توأم ملتصق بمستشفى فى إندونيسيا الأسبوع المقبل

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يشارك 50 طبيبا فى جراحة لفصل توأم ملتصق فى مستشفى آدم مالك فى مدينة ميدان بمقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا يوم 23 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت أن هيئة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى ستشارك إلى جانب المستشفى فى تغطية تكاليف العملية الجراحية للتوأم من مدينة تابانولى الشمالية بالإقليم.



توأم ملتصق

وقال زين السفرى المدير الطبى فى مستشفى آدم مالك إنه سيتم إجراء الجراحة المتوقعة بتكلفة قدرها 700 مليون روبية (50 ألف دولار)، وقال الفريق الطبى المشرف على الجراحة إن حالة التوأم - وهما ذكران - جيدة حتى الآن والأهم أنهما فى وضع مناسب حاليا لعملية الفصل بعد 7 أشهر من الالتصاق بينهما من خلال منطقة البطن.