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5 أرقام هامة عن أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات فى مصر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:00 ص
5 أرقام هامة عن أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات فى مصر الاستثمار-أرشيفية
كتب أمين صالح

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شهد القطاع الصناعى فى مصر تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتصريحات محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار،  تصدر القطاع الصناعى كأكبر القطاعات جذبا للاستثمار، وفيما يلى 5 أرقام عن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات فى مصر:

-القطاع الصناعي تصدر أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبى  المباشر غير البترولى بمبلغ 1314  مليون جنيه العام المالى 2017/2018.

-احتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية بنحو 591 مليون دولار ثم قطاع  تكنولوجيا المعلومات وحقق 445 مليون دولار .

-قطاع العقارات حقق 355 مليون دولار وفى المركز الخامس جاء القطاع التمويلي بنحو  245  مليون دولار.

-تدفقات الاستثمارات غير البترولية فى النصف الأول من العام المالى  2018-2019 خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2018

-القطاع العقارى حقق نحو 582 مليون دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى تلاه القطاع الصناعى بـ  470 مليون دولار.

 


الصناعه

الانشاءات

الاستثمارات الاجنبيه

مصر

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