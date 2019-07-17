‫ رئيس جهاز السادات يعلن تخصيص 19 ألف م2 لإقامة مشروع سكنى خدمى

‫ كتب ــ أحمد حسن

استقبل المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وفداً ترأسه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية ، وذلك لزيارة مدينة السادات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة.

‫وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم خلال الزيارة عرض الفرص الاستثمارية بمدينة السادات، ومن بينها تفقد قطعة أرض بمساحة 20 فدانا بالشريط السياحي، والمطلة على الطريق الصحراوي، والتى تعد بمثابة الموقع المقترح لتنفيذ أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى ، إلى جانب إقامة صالات للعروض السينمائية، ومجمع للمطاعم والكافيهات، حيث تعد هذه الأنشطة بمثابة رحلة ترفيه وتسوق لسكان المدينة بوجه خاص، وسكان المحافظة بوجه عام.

‫وقال رئيس الجهاز: إن ذلك يأتى فى ضوء البحث عن موارد متجددة وفرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة، وكذا تحقيق التنمية المنشودة من إقامة المدن الجديدة، والإسراع فى تنمية تلك المدن، ولتكون بمثابة مصادر للجذب ليس فقط لسكانها ولكن لأهالى المحافظة بوجه عام وبهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

‫وفى سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز، عن أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة 190000م2، لإقامة مشروع سكنى خدمى مختلط أمام منطقة الحى المتميز لصالح شركة "قناة السويس للمقاولات"، على أن يكون النشاط السكنى على مساحة 50% والأراضى الخدمية بنسبة 50% بأنشطة مختلفة( أكوا بارك – سينما – فندق – نقطة إسعاف – منطقة بنوك خاصة –هايبر ماركت – مدرسة إنترناشونال – حضانة انترناشونال – مجمع طبى متكامل– ناد رياضى - قاعة اجتماعات).

‫وخلال الزيارة قام المهندس كمال بهجات، برفقة المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز بتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم تفقد مشروع الإسكان الاجتماعى "الإعلان العاشر"بالمرحلة الرابعة لعدد 80 عمارة بحى النور، بالإضافة إلى عدد 87 عمارة بحى الفردوس بلغت نسبة الإنجاز بها نحو25%.