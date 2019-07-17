وزير إسرائيلى يتهم زعيم حزب العمال البريطانى بكراهية اليهود

رويترز

اتهم مسؤول إسرائيلى مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين بكراهية اليهود، فى تصريحات ربما تزيد الجدل إزاء هذا الحزب المعارض الذى يواجه اتهامات بمعاداة السامية.

وذكر برنامج (بي.بي.سى بانوراما) الأسبوع الماضى أن مكتب كوربين تدخل فى عملية تأديبية مستقلة داخل الحزب كانت تهدف لإنهاء السلوك المعادى للسامية، وهو ما نفاه حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة فى بريطانيا.

وتتحفظ بشكل كبير حكومة نتنياهو اليمينية على إبداء الغضب تجاه كوربين إذ يقول مساعدون لنتنياهو إن ذلك بسبب الخوف من تصور أنها تتدخل فى شؤون بريطانيا الداخلية.

وقال زئيف إلكين العضو فى مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى المصغر فى مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلى "قطعا لا نقرر للبريطانيين من سينتخبون، لكن علينا إثبات موقفنا. أعتقد أن كوربين أثبت بنفسه، أكثر من مرة أو مرتين، أنه شخصية تكره بشدة دولة إسرائيل والشعب اليهودي".

كما قالت تسيبى حوتوفلى نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى "قطعا نعتبر هذا الأمر خطيرا للغاية".

وأضافت لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "ما من شك فى أن حزب العمال، فى ظل وجود كوربين، يمثل مشكلة كبيرة جدا لعلاقات إسرائيل الخارجية".

ولم يرد مكتب نتنياهو حتى الآن على سؤال عما إذا كانت تصريحات إلكين وحوتوفلى تمثل وجهة نظر حكومة إسرائيل الرسمية.

ونفى كوربين مرارا معاداته للسامية وهو الاتهام الذى وجهه إليه أيضا أمس الاثنين منافسه على منصب رئيس الوزراء البريطانى المقبل بوريس جونسون الذى ينتمى لحزب المحافظين.