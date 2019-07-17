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هل يستطيع زيت السمك علاج الربو؟.. دلائل علمية تقول: نعم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:00 م
هل يستطيع زيت السمك علاج الربو؟.. دلائل علمية تقول: نعم فوائد زيت السمك وعلاقته بعلاج الربو
كتبت إيناس البنا

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إذا كنت تعانى من الربو فقد ترغب فى بدء إضافة مكملات زيت السمك إلى نظامك الغذائى الآن.

عدد من الأبحاث الجديدة تشير إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فى الأسماك قد تساعد ملايين الأشخاص المصابين بالربو على التنفس بشكل أسهل.

الدراسة التى نشرت سابقا على موقع مجلة "Journal of Clinical Investigation-Insight "، أشارت إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التى تبين أن أوميجا 3s لها دور تلعبه فى تخفيف أعراض العديد من الأمراض، بما فى ذلك الربو.

 

ويت السمك
ويت السمك

ما علاقة زيت السمك بالربو

الربو هو مرض رئوى مزمن يصيب فيه الشعب الهوائية، ويسبب أعراضًا قد تشمل ضيق التنفس، وضيق الصدر، والسعال المزمن، وصعوبة النوم بسبب السعال أو الصفير.

أما فى الربو التحسسى، ينتج الجهاز المناعى الكثير من الجلوبولين المناعى استجابة لمحفز ما، مما يؤدى إلى التهاب الشعب الهوائية الذى يصعب التنفس ويمكن أن يؤدى إلى نوبة الربو، وفقا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو وعلم المناعة.

فى الدراسة، قام الباحثون، بجمع الدم من 17 شخصًا يعانون من الربو وعزلوا الخلايا المناعية ب فى المختبر، وقارنوا النتائج بنتائج 17 شخصًا لم يصابوا بالربو.

كان معظم المشاركين يتناولون المنشطات عن طريق الفم أو الاستنشاق اعتمادًا على شدة الربو، استجاب الجميع فى الدراسة لأحماض أوميجا 3 الدهنية إلى حد ما كما يتضح من انخفاض الأجسام المضادة.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المنشطات عن طريق الفم، كانوا أقل حساسية لعلاج أوميجا 3، لاحظ الباحثون أنه عندما يتم استخدام الستيرويدات القشرية بشكل مطرد، فإنها يمكن أن تضعف بعض القدرة الطبيعية للجسم على مكافحة الالتهابات المرتبطة بالربو.

تتوافق هذه النتائج مع دراسة أجرتها مجلة نيوإنجلند الطبية فى أواخر ديسمبر 2016 والتى أظهرت أن الأطفال المولودين لنساء تناولن زيت السمك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، كانوا أقل عرضة بنسبة 30 % للإصابة بأعراض الربو.


الربو

زيت السمك

اوميجا 3

احماض الدهنية

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