نائب وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الروسى القضايا الأمنية الرئيسية

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بحث جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرجي ريابكوف، القضايا الأمنية الرئيسية والسياسات الاستراتيجية الوطنية لكلا البلدين كوسيلة للحد من سوء الفهم والمفاهيم الخاطئة حول مجموعة من القضايا الأمنية الرئيسية.

وأشارت بعثة الولايات المتحدة للحوار الأمني الاستراتيجي مع روسيا في جنيف - في بيان - إلى إن الحوار هو الأحدث في سلسلة من الاجتماعات التي أجرتها الولايات المتحدة مع المسؤولين الروس بناء على مناقشات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماعهما في 14 مايو بمدينة سوتشي الروسية.