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منظومة التأمين الصحى: طبيب الأسرة ركيزة المنظومة الجديدة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:05 م
منظومة التأمين الصحى: طبيب الأسرة ركيزة المنظومة الجديدة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها بمحافظة بورسعيد مطلع يوليو الجارى أن طبيب الأسرة هو ركيزة المنظومة الجديدة التى توفر الخدمة للمنتفعين فى 20 وحدة صحية بالمحافظة.
 
وأشارت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه تم سفر الدفعة الثانية من أطباء الأسرة لأنجلترا للحصول على التدريب اللازم من أجل التدريب على تطبيق المنظومة بأفضل شكل.
 
وأوضحت المنظومة أن 35 طبيب مصرى سافروا من أجل التعليم والتدريب على أفضل نظم التأمين الصحى المطبقة عالمياً لمدة أسبوع، لنقل هذة الخبرات لزملائهم ممن لم يحظوا بفرص السفر لتحقيق أعلى إستفادة علمية وعملية، لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمنتفعين .
 
ويشار إلى أن التسجيل بالمنظومة الجديدة بدأ بمحافظة بورسعيد أول يوليو ومستمر جميع أيام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 8 مساء. 

التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى

طبيب الأسرة

الوحدات الصحية

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