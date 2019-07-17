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الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:48 م
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مليشيات الحوثى تنفذ حملة اعتقالات واسعة بحق شركات الصرافة اليمنية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:48 م
مليشيات الحوثى تنفذ حملة اعتقالات واسعة بحق شركات الصرافة اليمنية الحوثيين ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

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أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي، نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة ضد شركات الصرافة فى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بحجة التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "مليشيات الحوثى داهمت عددا من محلات الصرافة فى العاصمة صنعاء، وصادرت أوراقا نقدية من الفئة الجديدة التى أصدرتها الحكومة الشرعية اليمنية " .

وأضافت أن "مليشيات الحوثى الإرهابية هددت باستخدام كافة أساليب الردع تجاه الشركات المخالفة، واعتبرت من يتعامل مع الفئة النقدية الجديدة خائنا".

جاء ذلك تزامنا مع إضراب شركات الصرافة للأسبوع الثانى بعد بيان جمعية الصرافين اليمنيين، الذى هدد بإجراءات تصعيدية، احتجاجا على قرارات البنك المركزى والإجراءات التعسفية التى تفرضها جماعة الحوثي.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية قد أعلنتا فى السادس من يوليو، عن بدء الإضراب برفع الشارات الحمراء كخطوة تصعيدية مدتها أسبوعان، وصولا إلى الإضراب الشامل.

ويتهم القطاع المصرفى، ميليشيات الحوثى بالنهب ومصادرة مئات الملايين من العملة الجديدة بحجة إتلافها، فيما يقومون بإعادة تدويرها من جديد.

 


مليشيات الحوثى

شراكات الصرافه اليمنيه

اليمن

الحرب فى اليمن

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