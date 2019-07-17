مصرع شاب غرقا فى نهر النيل أثناء استحمامه هربا من الحر فى شبرا

القليوبية - نيفين طه

لقى شاب مصرعه غرقا فى نهر النيل بشبرا الخيمة دائرة قسم أول، أثناء نزوله للمياه هربا من الحر والاستحمام، وأثناء ذلك جرفه التيار وغرق وتمكنت قوات الانقاذ والمسطحات من انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى ناصر العام، وتم التعرف عليه من قبلة أهليته وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عادل الكفراوى مساعد مدير الأمن للمسطحات المائية بغرق شاب فى نهر النيل أمام مصنع الزجاج بشبرا الخيمة.

انتقل على الفور العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وتبين إنه أثناء نزول المتوفى لمياه نهر النيل للاستحمام هربا من حرارة الجو جرفه التيار، ولم يستطيع العوم فغرق، وتم انتشال الجثه، وبمناظرتها تبين إنها للمدعو "س ح ع" فى العقد الثالث من العمر، وعارى الجسد ويرتدى شورت فقط ولا توجد به أى إصابات ظاهريه ولا توجد شبهه جنائيه، وتم تسليمه لاهله وصرحت النيابة بدفن الجثة.