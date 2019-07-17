محكمة لبنانية تقضى بالأشغال الشاقة على إرهابى انضم لداعش وجبهة النصرة

بيروت (أ ش أ)

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، حكما بمعاقبة إرهابى يحمل الجنسية السورية، بالأشغال الشاقة لمدة سنتين، وذلك لإدانته بالانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة، والاشتراك فى تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ولوجستية لصالح تلك التنظيمات داخل الأراضى اللبنانية.

وأدانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الإرهابى السورى أحمد العتر، بالتنقل فى صفوف تنظيمى (داعش) و (جبهة النصرة) ومجموعات أخرى مسلحة، مستهدفا القيام بعمليات إرهابية بحق المواطنين والقوى الأمنية ومؤسسات الدولة اللبنانية.

وكشفت التحقيقات عن قيام الإرهابى بالاشتراك فى تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ولوجستية لصالح التنظيمات الإرهابية خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش والتى دارت فى بلدة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالى شرق لبنان) عام 2014 والتى انطوت على اختطاف وقتل والشروع فى قتل ضباط وجنود من القوات المسلحة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية حربية، ومراقبة تحركات وحدات ودوريات الجيش بهدف إبلاغ الإرهابيين بها.