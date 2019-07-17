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محافظ دمياط تناشد السيدات التوجه لإجراء الفحوصات على أورام الثدى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:45 م
محافظ دمياط تناشد السيدات التوجه لإجراء الفحوصات على أورام الثدى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، فعاليات الندوة التوعوية التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالقاعة الكبرى بالديوان العام فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية حيث جاءت الندوة بمشاركة عدد من السيدات العاملات بالمديريات والديوان العام وبحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة و الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة.
 
استهلت المحافظ تلك الفعاليات بمناشدة السيدات بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لإجراء الفحوصات اللازمة و المشاركة في توعية أقاربهم وأصدقائهم بأهمية إجراء تلك الفحوصات والاهتمام بالحياة الصحية، مؤكدة تحقيق دمياط المركز الأول في نسب الفحوصات والتى بلغت حتى اليوم 53.331 الف سيدة من ضمن 500 الف سيدة المقرر استهدافهم بالفحص على مدار الشهرين.
 
وأشارت الدكتورة منال عوض الى محاور الحملة والتى تتضمن الكشف المبكر عن أورام الثدي و الأمراض الغير سارية " السكرى، ضغط الدم، السمنة" و الاهتمام بالصحة الإنجابية وذلك للسيدات من عمر 18 سنة بدون حد أعلى لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بصحة السيدة المصرية باعتبارها نصف المجتمع و إيمانا بدورها الهام فى بناء الوطن.
 
 
وأكدت محافظ دمياط مجددا أنه تم الدفع بعدد 77 فريق طبى على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة ونظرا للاقبال الشديد من السيدات تم زيادتهم الى 100 فريق لمواكبة تلك الأعداد المتزايدة،حيث أشادت بمستوى الوعى لدى السيدة الدمياطية بأهمية الكشف الدورى للاطمئنان على صحتها.
 
ومن جانب آخر، بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى والتى تتم بعدد من قرى المحافظة وذلك خلال الاجتماع المنعقد ظهر اليوم مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، مهندسة  أميمة المتولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس  رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب والمهندس ضياء عوض مدير مديرية الطرق.
 
وأشارت المحافظ إلى أن الاجتماع تناول استعراض شامل للموقف الحالى لمحطات الصرف الصحي التى لم يتم تشغيلها بنسبة 100 ٪ و كذلك المعوقات التى عرقلت استكمال بعضها، مضيفة أنه تم توجيه كافة الجهات بالاسراع فى معدلات التنفيذ و إتمام أعمال الشبكات والوصلات المنزلية والاتفاق على جدول زمنى محدد لنهو كافة الأعمال وكذا تاريخ دخول جميع المحطات الخدمة فى أسرع وقت وعقد تشغيل تجريبى قبل افتتاح أى محطة رسمياً فضلا عن تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بمجرد الانتهاء من هذه المهام، وأضافت محافظ دمياط أن الاجتماع قد تطرق أيضاً الى موقف إنشاء مشروع خزانات رأس البر والتى من المقرر الانتهاء منها قبل موسم صيف 2020 لسد احتياجات المدينة من مياه الشرب. 
 
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيتم متابعة الموقف أولا بأول وذلك وفقا للخطة التى تسعى المحافظة لتنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الغير مخدومة ونهو جميع مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة.

صحة دمياط

مبادرة الرئيس

منال عوض

محافظ دمياط

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