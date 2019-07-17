سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية نقابة الزراعيين بيوم الوفاء

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:34 م
محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية نقابة الزراعيين بيوم الوفاء محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية نقابة الزراعيين بيوم الوفاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدد من المهندسين الزراعيين المثاليين والأمهات المثاليات، وذلك من خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة المهن الزراعية بمقر النقابة بمدينة الخارجة تحت عنوان "يوم الوفاء"، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين، وأعضاء مجلس الإدارة.
 
وجاء التكريم حيث منح المحافظ المكرمين شهادات تقدير وهدايا مادية، موكدا فى كلمته بأن التكريم يأتى تقديرا وعرفانا بالجميل لجهود المهندسين المتميزين المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعى على أرض المحافظة وتفانيهم فى عملهم أثناء خدمتهم وتشجيع العاملين بالمجال الزراعى على بذل المزيد من الجهود. 
 
أشار المحافظ إلى الدور الكبير الذى يقع عليهم في تطوير الزراعات والحفاظ عليها وعلاجها بالطرق الحديثة، بالإضافة إلى دوره الهام فى نشر التوعية بين الفلاحين بأهمية استخدام الرى المطور فى الزراعة واختيار الزراعات المناسبة لترشيد استهلاك المياه للحفاظ على خزان المياه الجوفى . 
 
وأكد "الزملوط"، بأنه سيتم تركيب عدادات الكترونية لجميع آبار الرى الزراعى باستخدام نظام التحكم عن البعد لضبط تصرف المياه، موضحا بتنفيذ المرحلة الأولى بمركز الخارجة قبل تعميمها على باقى المراكز.
 
ووجه الزملوط بضرورة التوسع الرأسي فى الزراعة على أرض المحافظة بالأنواع المختلفة من الزراعات المثمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى الخضروات والفاكهة وكذلك الريادة فى زراعة أنواع من الزراعات الغير تقليدية ذات العائد الاقتصادى المرتفع، موضحا بأنه تم إضافة مساحة 150 ألف فدان للرقعة الزراعية بالمحافظة خلال العامين السابقين يتم استصلاحها زراعيا من خلال شركات الاستثمار الزراعى المحلية والأجنبية.
 
 
FB_IMG_1563383702905
 
 

FB_IMG_1563383706924
 
 

FB_IMG_1563383709428
 
 

FB_IMG_1563383719157
 

FB_IMG_1563383723220
 

FB_IMG_1563383726168
 

FB_IMG_1563383729064
 

FB_IMG_1563383731885
 

FB_IMG_1563383734629
 

FB_IMG_1563383738557
 

FB_IMG_1563383741092
 

 


نقابة الزراعيين بالوادي الجديد

يوم الوفاء لمهندسي الزراعه بالوادى

زراعة الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة