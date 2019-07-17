محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية نقابة الزراعيين بيوم الوفاء

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدد من المهندسين الزراعيين المثاليين والأمهات المثاليات، وذلك من خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة المهن الزراعية بمقر النقابة بمدينة الخارجة تحت عنوان "يوم الوفاء"، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين، وأعضاء مجلس الإدارة.

وجاء التكريم حيث منح المحافظ المكرمين شهادات تقدير وهدايا مادية، موكدا فى كلمته بأن التكريم يأتى تقديرا وعرفانا بالجميل لجهود المهندسين المتميزين المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعى على أرض المحافظة وتفانيهم فى عملهم أثناء خدمتهم وتشجيع العاملين بالمجال الزراعى على بذل المزيد من الجهود.

أشار المحافظ إلى الدور الكبير الذى يقع عليهم في تطوير الزراعات والحفاظ عليها وعلاجها بالطرق الحديثة، بالإضافة إلى دوره الهام فى نشر التوعية بين الفلاحين بأهمية استخدام الرى المطور فى الزراعة واختيار الزراعات المناسبة لترشيد استهلاك المياه للحفاظ على خزان المياه الجوفى .

وأكد "الزملوط"، بأنه سيتم تركيب عدادات الكترونية لجميع آبار الرى الزراعى باستخدام نظام التحكم عن البعد لضبط تصرف المياه، موضحا بتنفيذ المرحلة الأولى بمركز الخارجة قبل تعميمها على باقى المراكز.

ووجه الزملوط بضرورة التوسع الرأسي فى الزراعة على أرض المحافظة بالأنواع المختلفة من الزراعات المثمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى الخضروات والفاكهة وكذلك الريادة فى زراعة أنواع من الزراعات الغير تقليدية ذات العائد الاقتصادى المرتفع، موضحا بأنه تم إضافة مساحة 150 ألف فدان للرقعة الزراعية بالمحافظة خلال العامين السابقين يتم استصلاحها زراعيا من خلال شركات الاستثمار الزراعى المحلية والأجنبية.