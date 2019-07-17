محافظ القليوبية يجتمع بمجلس جامعة بنها ويؤكد استمرار دعم أبناء المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور "السعيد"، على الدور المجتمعى لجامعة بنها باعتبارها بيت الخبرة الداعم للمحافظة موجهًا الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية على إتاحة الفرصة على دعمه لأنشطة الجامعة وتواجدها لخدمة المجتمع بصورة حقيقية.

وأضاف "السعيد"، أن وجود قطاعات الجامعة فى قرية كفر فرسيس بمركز بنها هو أصدق دليل على ارض الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنها المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على استمرار الفعاليات المجتمعية طوال العام لخدمة أهالى القليوبية.

من جانبه أشاد محافظ القليوبية، بالدور التعليمى والمجتمعى لجامعة بنها وما تقدمه من خدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الجامعة ستظل شريكا أساسيا وداعما رئيسيا لإحداث التنمية المستدامة فى كافة المجالات للمساهمة فى تقدم ورقى المجتمع.

من ناحية أخرى، استمع مجلس الجامعة إلى التقرير الذى عرضته الدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انجازات وانشطة الجامعة خلال الأسبوعين الماضيين فى تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالمحافظة والتى ترعاها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

يذكر أن أعمال تطوير قرية كفر فرسيس تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الاساسية وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية وتجميل القرية ورصف وتمهيد الطرق، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية وغيرها من المشروعات التى تخدم احتياجات أهالى القرية.

كما يشارك فى الفعاليات 750 "طالب وعضو هيئة تدريس وإدارى" يمثلون كليات الجامعة ومراكزها ووحداتها ورعاية الشباب إلى جانب المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المختلفة.