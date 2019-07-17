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محافظ الدقهلية: ليس من المعقول انفاق مليارات على مناطق جديدة وتتحول لعشوائيات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:37 م
محافظ الدقهلية: ليس من المعقول انفاق مليارات على مناطق جديدة وتتحول لعشوائيات خلال اللقاء
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لاستعراض ومناقشة سبل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس أسامة إسماعيل، وعدد من مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أشرف إبراهيم، والعميد ياسر حرحش، والمهندس خالد مصطفى، وعدد من أعضاء مجلس النواب. 
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة فى الحفاظ على موارد الدولة، وعدم إهدارها فليس من المعقول انفاق مليارات ثم تتحول المناطق من جديد إلى عشوائيات.
 
وأضاف لذلك اتخذت قرارًا منذ فترة بعدم إقامة أية أكشاك داخل مدن المحافظة تحت أى ظرف، لأن المناطق العشوائية تمثل قلب الدقهلية القديمة وتطويرها يعني تغيير الشكل الحضاري للمحافظة، وأن المشروع الواحد يخدم كتل سكنية كبيرة، وأكد على ثقته في مؤسسة تطوير العشوائيات والشركة الوطنية. 
 
وأشار محافظ الدقهلية إلى حرصه الشديد والحكومة على توفير مسكن آمن للمواطنين، وتوفير مصدر دخل بإقامة محلات تجارية ومنشات خدمية بتلك الوحدات. 
 
ومن جانبه، قال المهندس خالد صديق إن الصندوق مستعد للبدء في كافة المشروعات التى تحددها الدقهلية بقيمة 350 مليون جنيه، وأضاف أن شروط التعاقد للوحدات السكنية الجديدة تشدد على عدم تغيير نشاط الوحدة السكنية أو التنازل عن العقد أو تغيير التصميم، واستعرض شرحًا للمناطق العشوائية وأنواعها وأوضح أن هناك مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة.
 
وتحدث عدد من أعضاء مجلس النواب مشيدين بجهود محافظ الدقهلية الذي وضع يده على مناطق تحتاج إلى التطوير العاجل، وأكدوا على أن تطوير هذه المناطق سيكون له ثمار على الدقهلية ويمثل نقلة نوعية على المستوى السكاني والمعمارى فهى مناطق حيوية في مواقعها ونوعية سكانها. 
 
حضر الاجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من مديرى الإدارات العامة بالمحافظة.

الدقهلية

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