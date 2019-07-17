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مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر اختيار دبى عاصمة للإعلام العربى لعام 2020

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:18 م
مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر اختيار دبى عاصمة للإعلام العربى لعام 2020 جانب من الاجتماع
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قرر مجلس وزراء الاعلام العرب فى ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة المملكة العربية السعودية اختيار دبى عاصمة للإعلام العربى لعام 2020؛ تأكيدًا لمكانتها الإعلامية ولدور الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإعلام العربى والدولى.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس المجلس الوطنى للإعلام ورئيس وفد الإمارات فى الاجتماع عن شكره لمجلس وزراء الإعلام العرب والوزراء على الموافقة على مقترح دولة الإمارات بأن تكون مدينة دبى عاصمة الإعلام العربى لعام 2020 والذى تقدم به "المجلس الوطنى للإعلام "بالتعاون مع مؤسسة "وطنى الإمارات".

وقال "الجابر" -فى تصريحات للصحفيين فى ختام الاجتماع- إن اختيار دبى عاصمة الإعلام العربى يأتى بالتزامن مع استضافة دبى لمعرض إكسبو 2020 دبي، الأمر الذى سيتيح لأكثر من 30 مليون زيارة المعرض والتعرف على الفعاليات التى ننوى تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبى عاصمة للإعلام العرب.

وأشار" الجابر" إلى أن دبى ذات بنية إعلامية متطورة وهى مهيئة لمثل هذه الفعاليات حيث تحتضن منذ 5 سنوات منتدى الإعلام العربى الذى يستضيف آلاف الإعلاميين العرب والأجانب، ويناقش التحديات والاستراتيجيات التى من شأنها النهوض بواقع قطاع الإعلامى فى الوطن العربي، وكذلك جائزة الصحافة العربية، وملتقى رواد التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الإعلامية.

وقال "الجابر": "يهمنا التنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجمعيات الصحفيين والكتّاب والأدباء العربية، وجهاز تلفزيون ومؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج، لإثراء الفعاليات التى ننوى تنظيمها بمناسبة اختيار دبى عاصمة الإعلام العربي".

وأضاف أن موافقة وزراء الإعلام على اختيار دبى عاصمة للإعلام العربى 2020 يأتى تأكيدًا على الدور الرائد للإمارات فى صناعة الإعلام، وتجسيدًا للدور الكبير الذى تقوم به إمارة دبى فى مجال الإعلام بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد "الجابر" أن دولة الإمارات لها دور رائد فى صناعة الإعلام ولن تدخر أى جهد لدعم أى مشروعات ومبادرات إعلامية طموحة ومبدعة تسهم بفاعلية فى تطوير قطاع الإعلام العربى وتصديره للعالم أجمع محافظًا على هويته العربية العريقة.

وأشار إلى أن الإمارات حاضنة للإعلام العربى وتستضيف على مدار العام فعاليات إعلامية عربية ومن ضمنها تنظيم المركز الإعلامى للشارقة الملتقى الإعلامى للاتصال الحكومى الدولى لأكثر من ثلاث سنوات.

 

 


وزراء الاعلام العرب

دبى

الاعلام العربى

عاصمه الاعلام العربى

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