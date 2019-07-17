متسلق يكتشف بحيرة ماء على ارتفاع 11100 قدم فوق جبال الألب الجليدية

كتب: محمد جمال

اكتشف متسلق جبال بحيرة مصنوعة من الثلج الجليدى المذاب على ارتفاع 11100 قدم فوق جبل فى جبال الألب، مما يعنى أن ظاهرة التغير المناخى أخذت منحنى خطير، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وكشف المتسلق برايان ميستري ، وهو يبلغ من العمر 24 عامًا ، بنشر هذا الاكتشاف "المثير للقلق" لـ البحيرة ، التى أوضح أنها تشكلت فى غضون 10 أيام فقط بالقرب من قمة مونت بلانك، ويعتقد السيد ميسترى أن البحيرة جاءت نتيجة لتغير المناخ وألقى باللوم على الموجة الحارة التي ضربت جبال الألب.



البحيرة

وقال حسبما ذكرت الصحيفة: "لقد فوجئت ،مضيفا أن فى جبال الألب ، يفترض دائمًا أن يتم تجميد المياه فوق 9000 قدم أى 3000 متر، موضحا أنه إذا أحضرنا زجاجة ماء ، فعادةً ما يبدأ التجميد بعد بضع ساعات."

وأضاف السيد ميستري: "هذا أمر مثير للقلق حقًا ، فالأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم تذوب بسرعة هائلة، وحذر من أنه إذا بدأ الجليد في الذوبان فإن الجبال قد تبدأ في الانهيار.



جانب من البحيرة

ووفقا لخدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي ، كان شهر يونيو الماضي هو الشهرالأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض.



