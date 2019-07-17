ما لا تعرفه عن مضخة الإنسولين.. للتعايش مع مرض السكر النوع الأول بدون مضاعفات

كتبت أمل علام

كشف موقع "Diabetes UK" ، إن مضخة الإنسولين تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الأول، ويوجد الكثير من المعلومات لمساعدتك على اتخاذ قرار بشأن تركيبها، فمضخة الأنسولين عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يمنح جسمك الإنسولين العادي الذي يحتاجه طوال اليوم وليلا، موضحا أن هناك نوعين من مضخة الأنسولين،كلاهما متصل بجسمك بواسطة أنبوب صغير يتم دخوله تحت الجلد.

وأضاف الموقع ،ستحتاج إلى معرفة كيفية تغيير هذا الإنبوب بنفسك، الأمر الذي يصبح في النهاية سهلاً للغاية، حيث تحتاج إلى تغييرها كل يومين، أو3 أيام، وتأكد من نقلها إلى مكان مختلف في كل مرة تقوم فيه بتغييرها ،مشيرا إلى أنه يعد تغيير موقع الأنبوب مهما، لإيقاف الحكة، والطفح الجلدي، الذي يتشكل إذا التزمت بنفس الموقع لفترة طويلة بالجسم.

وقال الموقع، عادة ما تحتوي المضخة نفسها على جميع أدوات التحكم الموجودة بها، ويمكن حملها على حزامك، أو في الجيب، أو من خلال شريط يوضع تحت ملابسك إذا كنت لا تريد أن تظهرها.

وأضاف الموقع أن هناك بعض المضخات التى تختلف عن غيرها، مثل اللون، وحجم الشاشة، وبعضها له ميزات إضافية مثل أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بتقنية البلوتوث" Bluetooth".



مضخة الاسولين

وأشار إلى أنه يتم تثبيت المضخات مباشرة على جسمك، حيث يميل الناس إلى وضعها على أرجلهم، أو ذراعهم، أو بطونهم، ولكن قبل تركيبها لابد أن يتحدث معك فريق الرعاية الصحية عن المضخة التي يعتقدون أنها ستخدمك بشكل أفضل.

وأكد، أنه هناك نوعين من الإنسولين، وهما القاعدي،والآخر سريع المفعول، والذى يمكن أخذ جرعة منه عند تناول الطعام، أو إذا كنت بحاجة إلى إعطاء جرعة اخرى عند احتياجك إليها.

وأوضحت، تحتوي معظم المضخات على الآلات الحاسبة، لمساعدتك على معرفة الكمية المناسبة من الإنسولين التي ستحتاج إليها، حيث تقوم المضخة بضخ الإنسولين القاعدي، وهو الإنسولين الذي تمنحه لك المضخة بشكل مستمر طوال اليوم، وعادة ما يكون هذا بكمية صغيرة، ويمكن تغييره اعتمادًا على عوامل أخرى مثل الوقت، ومستويات نشاطك، سيساعدك فريق الرعاية الصحية على تحديد معدلاتك الأساسية بناءً على احتياجاتك الفردية.

وأضاف الموقع، أنه إذا كنت تفكر في مضخة الإنسولين لطفلك، فإن هناك معايير محددة يتم وضعها لكى يتم تركيب مضخة الإنسولين له، فهى تكون مختلفة بالنسبة للأطفال، وعندما تكون حقن الأنسولين اليومية المتعددة غير عملية أو غير مناسبة، ويجب أن تستشير أخصائي مرض السكري الخاص بطفلك قبل تركيبها، ليكون هو الخيار الأفضل، كما يجب أن تحصل على تدريب لاستعمال المضخة، والدعم المستمر من فريق الرعاية الصحية لمرض السكر.