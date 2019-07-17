ماذا يحدث فى جسمك بعد تناول خل التفاح؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة ياسر

خل التفاح من أشهر أنواع الخل على الإطلاق بعد الخل الأبيض، كما أنه أثبت كفاءتة وفوائده على صحة الإنسان، وخلال التقرير التالى سنتعرف على ماذا يحدث فى جسمك بعد تناول خل التفاح، وفقا لموقع "webmed".

يتم استخراج خل التفاح من عصير التفاح بعد أن يتخمر، وله العديد من الفوائد أبرزها التالى:

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناولك لخل التفاح يساهم بشكل كبير فى التخلص من الوزن الزائد، حيث إنه يساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، والتخلص والقضاء على الوزن الزائد.



فوائد خل التفاح

- تناولك لخل التفاح يساهم بشكل كبير فى فتح الشرايين فى الجسم، ويحد من التعرض للإصابة بالجلطات، لذا إذا كنت من الأشخاص المعرضون للإصابة بالجلطات تناول كوب من الماء المضاف اليه ملعقة صغيرة من خل التفاح يوميا.

- خل التفاح يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، لذا لا تتردد فى تناولك له بشكل دائم.

- يحافظ على صحة المعدة ويحد من الإصابة بالإمساك أو العسر الهضمى، أو ما شابه ذلك.

- قديما كان يستخدم خل التفاح فى علاج التهاب الحلق، وكان ينصح بتناوله للأشخاص المصابون بنزلات البرد، وبالفعل كان له دور كبير.