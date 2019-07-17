لو هتتحبس فى "متجمد نفقة".. 4 طرق تُنقذ الزوج من الحبس لتفادى ألاعيب الزوجات

كتب علاء رضوان

المكان: محكمة الأسرة

الزمان: 10 يوليو 2019

الحدث: «رجل أربعيني، يتجول في جنبات المحكمة ويظهر عليه ملامح الحزن كغيره من المواطنين المتواجدين داخل أروقة المحكمة والمتقاضين، ممسكاَ فى يده سيجارة ويدخنها بشراهة دون التقاط أنفاس ويبدو عليه مظاهر العصبية والغضب، متمتماَ بينه وبين نفسه بكلمات غريبة في طرقات المحكمة، الأمر الذي أدى معه إلى التفات المتواجدين داخل أروقة المحكمة وكاد الفضول يدفعني لسؤاله بما تتمتم؟.

وفى تلك الأثناء، قام الرجل من مجلسه الذي ظل فيه طول أكثر من الساعتين يُحدق في هاتفه بصوت جهور أقرب إلى «الخناق» ثم أغلق جواله، واقترب من أحد المحامين المتواجدين فى المحكمة شيئا فشيئاَ، ثم أخذ يطرح عليه مشكلته من خلال حزمة من الأسئلة طالباَ المساعدة، ماذا أفعل مع زوجتي التي أقامت ضدي قضية نفقة؟ وبالفعل حكمت المحكمة لصالحها وقمت بتنفيذ الحكم، إلا أنها وفجأة دون سابق إنذار علمت أنها أقامت ضدي قضية أخرى وهى حبس في متجمد نفقة، وأيضاَ قضت فيها المحكمة لصالحها، فما الحل لإيقاف تنفيذ هذا الحكم؟

وفى هذا الإطار، يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في قضايا الأسرة أن الحبس في النفقة كثيراَ ما يصدر ضد الأزواج حكم بالحبس نظير متجمد النفقة وفى كثير من الأحيان يكون الزوج على علم بالقضية المقامة ضده من قبل الزوجة بينما في أحيان أخرى يتفاجئ الزوج بالحكم الصادر ضده وجميعنا يعلم أن أحكام الحبس في مثل هذه القضايا نهائية ولا يجوز الطعن عليها، فيتبادر إلى الأذهان سؤالاَ مهماَ كيف يتخلص الزوج من هذا الحكم كما هي الحالة المعروضة أمامنا؟

فهناك حزمة من الإجراءات والخطوات التقليدية – وفقا لـ«فؤاد» لـ«اليوم السابع» - المتبعة من قبل الزوج فى مثل هذه الحالات تتمثل فى التالى:

1-عمل «إنذار عرض» بشكل سريع وسداد مبلغ النفقة في المحكمة، وفى حالة محاولة الجهات المختصة تنفيذ حكم الحبس يجب إظهار «إنذار العرض» الذى سيوقف إجراءات التنفيذ.

2-إرسال حوالة بريدية على عنوان الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة مع الحصول على ما يفيد ذلك.

3-الاتصال بالزوجة والحصول منها على أصل الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم، وكتابة تنازل على ظهره بأنها استلمت المبلغ.

4- انتظار الزوج للذهاب إلى قسم الشرطة واستلام الحكم مع دفع النفقة في قسم الشرطة.

تلك هي الحلول التقليدية التي تثبت أن الزوج قد سدد مبلغ النفقة، ولكن هل معنى ذلك أن الحكم الصادر ضد الزوج بالحبس في متجمد النفقة قد سقط عنه؟ أو بمعنى أدق هل الزوجة لا تستطيع أن تطلب سداد المبلغ مرة أخرى؟، يُجيب «فؤاد» أن الحكم لم يسقط ولا يستطيع الزوج منع الزوجة من الحصول على مبلغ النفقة مرة أخرى بالحكم الصادر لصالحها، وذلك لأن الحكم صادر بضرورة سداد مبلغ النفقة مع ضرورة قبول الزوجة لمبلغ النفقة وإلا تم تنفيذ حكم الحبس وطريقة تنفيذ الحكم تكون من خلال قسم الشرطة الذي يحصل المبلغ لصالح الزوجة ويحرر محضر الاستلام.

والحل بمنتهى البساطة في حال سداد مبلغ النفقة بأي طريقة من الطرق سالفة البيان لابد من استكمال تلك الإجراءات حتى لا يقع الزوج في المحظور حيث نستكملها بخطوة من أجل إثبات أن مبلغ النفقة تم سداده والحكم سقط أو تم إزالته وهى أن بعد سداد مبلغ النفقة يقوم الزوج بعمل أشكال في تنفيذ الحكم أمام نفس القاضي الذي أصدر حكم الحبس مع تقديم ما يفيد السداد سواء إنذار العرض أو الحوالة أو التنازل أو صورة من محضر الشرطة، وبذلك ينتهي الموضوع تماماَ ويسقط الحكم أو تتم إزالته – هكذا يقول «فؤاد».