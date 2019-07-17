لليوم الـ 31 على التوالى.. أسير فلسطينى يواصل إضرابه عن الطعام

رام الله (أ ش أ)

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير جعفر إبراهيم عز الدين (48 عاما) من بلدة عرابة جنوبى محافظة جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ 16 يونيو الماضى احتجاجا على اعتقاله الإدارى.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الأسير عز الدين وذلك لإرهاقه وثنيه عن الإضراب، حيث أقدمت على زج الأسير داخل عزل معتقل "الرملة" وتفتيشه تفتيشا عاريا، بالإضافة إلى حملات التفتيش القمعية لزنزانته بشكل يومى.

وأضافت أن الأسير عز الدين يرفض إجراء الفحوصات الطبية وقاطع عيادة المعتقل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عز الدين فى 30 يناير الماضى وصدر حكم بحقه بالسجن لـ 5 شهور، لكن يوم الإفراج عنه صدر ضده قرار تعسفى بالاعتقال الإدارى وفور صدور القرار أعلن الأسير خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام .

والاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإدارى دون إبداء الأسباب.