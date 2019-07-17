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لأول مرة بإقليم القناة وسيناء.. برنامج لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:05 م
لأول مرة بإقليم القناة وسيناء.. برنامج لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ستبدأ الدراسة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد لطلاب الثانوية العامة.

وقال الدكتور عادل السعدنى، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، إن البرنامج خاص بمصروفات يتبع قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة 4 سنوات على يد نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد.

وأضاف، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، أن إدارة الكلية توفر لهذا البرنامج قاعات دراسية مكيفة ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية ومعامل صوتية حديثة، مشيرًا إلى أن الخريج يحصل على ليسانس الآداب فى نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد والدراسة على فصلين دراسيين.

من ناحية أخرى ينظم معهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية تحت عنوان "أساسيات الاستزراع السمكي" وبدأت يوم ١٥ وتستمر إلى ١٨يوليو الحال، وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وقال الدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس، أن الدورة تهدف إلى أكساب المتدريب مهارات عملية فى كيفية إنشاء مزرعة سمكية وأساسيات الاستزراع السمكى بالإضافة إلى التعرف على نظم الاستزراع التكاملى مع الأسماك مثل الأكوابونك والبيوفلوك.

وقالت الدكتورة مرفت على محمد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع إن الفئات المستهدفة للدورة هم خريجين الثروة السمكية والمزارعين، المهتمين بمجال الاستزراع السمكي.

 

 


جامعة قناة السويس

كليه الاداب بجامعة القناة

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اقليم القناة وسيناء

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