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كواليس "صفقة القرن".. فريق من 20 مسئولا أعدها فى 60 صفحة وسيناء خارجها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:22 م
كواليس "صفقة القرن".. فريق من 20 مسئولا أعدها فى 60 صفحة وسيناء خارجها توماس جولدبرجر
كتبت: إنجى مجدى

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كشف القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة، توماس جولدبيرجر، عن كواليس خاصة بإعداد الخطة التى يطلق عليها البعض "صفقة القرن".
 
وقال جولدبيرجر، فى لقاء خاص مع عدد من الصحفيين فى القاهرة، إن الخطة صاغهتا مجموعة صغيرة بين 10 لـ20 من المسئولين فى الإدارة الأمريكية فى واشنطن، استقوا افكارهم من مصادر عديدة عملت سابقا فى جهود ومفاوضات عملية السلام.
 
وأضاف أن الخطة المكونة من 60 صفحة سوف تظهر للنور قريبا وفى الوقت المناسب. وأوضح جولدبيرجر أن الخطة ستجعل الفلسطينيون يحققون طموحاتهم وفى الوقت نفسه تضمن لإسرائيل الحفاظ على أمنها. وأشار إلى أن بلاده لا تفرض حلولا على أى من الأطراف وإنما تسعى من خلال خطتها للسلام لفتح الآفاق على أفكار جديدة والنظر إلى المكاسب التى يمكن أن تحققها هذه الخطة.
 
وشدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية على أنه لا وجود لأى خطط بشأن تسكين الفلسطينيين فى سيناء أو وجود مشروعات تتعلق بهم، مشيرا إلى أن أى مشرعات فى سيناء هى لخدمة المصريين وهو ما أكده مؤتمر البحرين، الذى عقد يونيو الماضى والذى كان ناجحا للغاية، بحسب جولدبيرجر.
 
 
 
 
 

السفارة الامريكية

صفقة القرن

الفلسطينيين

ترامب

مصر

سيناء

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