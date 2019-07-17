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كل ما تريد معرفته عن أنواع التوكيلات والهدف منها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أنواع التوكيلات والهدف منها صورة ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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غالبا ما يكون هناك مشكلة عند البعض، فى التفريق بين التوكيل العام والخاص، وقد يتشكك البعض فى التوكيل العام ويظن أنه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له "الوكيل"، التصرف بالبيع أو الشراء فى كافة ممتلكات صاحب التوكيل "الموكل"، والحقيقة أنه لا اهمية لاسم التوكيل "عام أو خاص"، بقدر الأهمية للبنود الواردة فى التوكيل.

"اليوم السابع" يوضح الفرق بين التوكيلات المختلفة وفقاً للقانون.

1-توكيل رسمى عام فى القضايا.. وهو التوكيل الذى يتم عملة للمحامي.

وغالبا ما يسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل(المحامى فى هذة الحالة)، برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده، والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين، وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه.

ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز فى أى شيء، فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أى شيء أخر.

2-التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا.. ويتم عملة أيضا للمحامى

ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة، أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا؟

3-التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة)، (توكيل إدارة سيارة)، (توكيل بيع شىء معين أو إدارته).

وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل، فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.

4-التوكيل الرسمى العام

يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات، من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله.

 


التوكيل العام

التوكيل الرسمى

القانون المصرى

توكيل القاضايا

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