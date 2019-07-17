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قطر تقدم فروض الولاء وتضاعف التبادلات التجارية مع إيران

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:32 م
قطر تقدم فروض الولاء وتضاعف التبادلات التجارية مع إيران تميم
كتب أحمد عرفة

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قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن تنظيم الحمدين ما زال مصرًا على الارتماء في أحضان نظام الملالي بإيران، إلى درجة ربط مصيره بمصير النظام في إيران الذي أصبح يعيش في عزلة دولية شديدة، حيث قدمت العصابة القطرية فروض الولاء إلى أسيادها في طهران من خلال مضاعفة حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر، تسع مرات بنحو 5 مليارات دولار.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن المدير العام للطب البيطري الإيراني في محافظة بوشهر بإيران، مرتضى بحراني، تأكيده تطوير العلاقات التجارية مع قطر.

وأوضح أنه سيتم توسيع التبادلات التجارية بين إيران وقطر عبر موانئ بوشهر، ولافتا فى ذات الوقت إلى ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين إيران وقطر من خلال موانئ محافظة بوشهر، وأن مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.


قطر

ايران

تميم بن حمد

حسن روحانى

الحج

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