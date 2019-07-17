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فورين بوليسى: تركيا قد تواجه عقوبات من جبهتين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:59 م
فورين بوليسى: تركيا قد تواجه عقوبات من جبهتين رجب طيب أردوغان
كتبت: إنجى مجدى

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قالت مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، إن النظام التركى يواجه تهديدات بفرض عقوبات على جبهتين، إذ أنه اغضب حلفاءه سواء فى واشنطن أو أوروبا.

 

وأوضحت المجلة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أثار غضب الاتحاد الأوروبى بسبب عمليات التنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط قبالة ساحل قبرص. وتتهم حكومة قبرص، العضو فى الاتحاد الأوروبى، انقرة بانتهاك سيادتها من خلال البحث عن النفط قبالة ساحلها الشمالى الشرقى، زاعمة حقوقها فى التنقيب من خلال ما تصفه بأنه الجمهورية التركية لشمال قبرص، وهى منطقة لا تعترف بها إلا أنقرة.

 

وبينما علق الاتحاد الأوروبى بالفعل بعض المساعدات لتركيا، رد وزير الخارجية التركى بأن بلاده لا تأخذ تهديدات الأوروبيين على محمل الجد.

 

ومن جانب أخر، تواجه تركيا احتمالات فرض عقوبات أمريكية جراء شرائها نظام دفاع صاروخى روسى متقدم إس 400. ومع ذلك بدا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب معترضا على حرمان تركيا من شراء طائرات أمريكية إف35 كإجراء عقابى، لذا فإن أردوغان يبدو أنه يعتمد على خلاف ترامب مع مسئولى إدارته.

 

وعلى أى حال تقول فورين بوليسى إن تركيا ليس بإمكانها تحمل أى عقوبات، فإنها تقترب من أزمة اقتصادية، حيث تهاوت الليرة التركية فى وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزى بسبب خلاف حول سياسات النقد.


تركيا

اردوغان

الاتحاد الاوروبى

قبرص

غاز المتوسط

ترامب

الولايات المتحدة

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